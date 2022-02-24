Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации

Украина закрыла воздушное пространство, объявило госпредприятие по обслуживанию воздушного пространства «Украэрорух».

«Предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается», — говорится в сообщении.

Решение принято «основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации Российской Федерации», из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации.

В то же время Министерство инфраструктуры Украины сообщило о завершении эвакуации пассажиров из международного аэропорта «Борисполь».

«Из терминала D аэропорта „Борисполь“ эвакуированы все пассажиры», — говорится в официальном телеграм-канале министерства.

Терминал D — основной терминал аэропорта, работающий на обслуживание внутренних и международных рейсов.