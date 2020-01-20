В Херсоне проводят спецоперацию по делу Гандзюк

Правоохранители проводят в Херсоне спецоперацию по задержанию членов организованной преступной организации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Прокурорами Офиса генерального прокурора по взаимодействию со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 года в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью пресечения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества», — говорится в сообщении.

Как информирует прокуратура, сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда г. Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк.

Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.

Кроме того, прокуратура совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ начала ряд обысков с целью поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, что херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

Исполнители преступления были осуждены.

По делу об убийстве Гандзюк также фигурируют председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский.