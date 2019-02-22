В Херсоне появится улица Екатерины Гандзюк

Херсонский городской совет принял решение о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк. Как сообщает пресс-служба Херсонского горсовета, соответствующее решение было принято на сессии в пятницу.
"За" проголосовали 38 депутатов", - говорится в сообщении.
На Лютеранской улице находятся Служба безопасности Украины и Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.
Кроме того, отмечается, что решением горсовета также предусмотрено присвоение скверу на углу улиц Купеческой и Мостовой имени участника Революции достоинства и волонтера Дениса Лошкарева.
Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Еекатеруну Гандзюк возле ее дома. 4 ноября она скончалась.
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