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Суд отменил решение о переименовании в Херсоне улицы в честь Екатерины Гандзюк

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Суд отменил решение о переименовании в Херсоне улицы в честь Екатерины Гандзюк

Херсонский окружной административный суд в пятницу частично удовлетворил иск физических лиц и отметил решение городского совета о переименовании в Херсоне улицы Лютеранской в честь Екатерины Гандзюк.

«Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов «и раздел „Улицы“ названием: „ул. Екатерины Гандзюк“», — сообщается на сайте «Судебная власть Украины».

Кроме того, суд признал противоправными действия городского головы Херсона Владимира Николаенко при проведении голосования 22 февраля текущего года, когда было принято решение о переименовании улицы в честь Е.Гандзюк.

Стороны имеют право обжаловать данное решение суда в 30-дневный срок со дня составление полного судебного решения.

Как сообщалось, 22 февраля Херсонский горсовет на сессии принял решение о переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. На этой улице находятся управление Службы безопасности Украины и Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

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Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой общественную активистку, советницу мэра Херсона Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась.

7 мая 2019 года Генеральная прокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки.

Херсон, Екатерина Гандзюк
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Пятница, 10 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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