Молдова не выдаст Украине осужденного бизнесмена Платона

Молдова не выдаст Украине бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного два года назад к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Об этом заявил министр юстиции страны Фадей Нагачевский, комментируя запрос, который направил в конце прошлого года в Кишинев генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
«Невозможно сначала экстрадировать, а затем просить аннулировать экстрадицию, учитывая, что человека осудили на территории Молдаовы и он должен отбывать наказание в республике, являясь ее гражданином», — цитирует в среду Нагачевского молдавский телеканал ТВ-8.
Платон был приговорен молдавским судом по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег, а также по делу о попытке коррумпировать правоохранителей. Бизнесмена экстрадировали в Молдову в августе 2016 года с территории Украины, где тот проживал по украинскому паспорту на другое имя. Его задержали спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете.
Платон утверждает, что лайнер отправил бывший партнер по бизнесу, экс-лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк. По его словам, такая оперативность в экстрадиции связана с тем, что молдавскому олигарху оказал услугу его другой партнер по бизнесу — бывший президент Украины Петр Порошенко. В декабре прошлого года генпрокурор Рябошапка обратился к властям Молдовы с просьбой вернуть Платона в Украину для дальнейшего осуществления экстрадиционной процедуры. В нем отмечается, что основанием для обращения послужил факт отмены постановления Генеральной прокуратуры Украины, по которому ведомство дало согласие на выдачу бизнесмена Молдове.
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