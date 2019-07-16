У Зеленского хотят сократить количество министерств

Реформирование Кабинета министров Украины после внеочередных парламентских выборов будет предусматривать, в частности, уменьшение количества министерств. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка во время брифинга в рамках форума «Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента» во вторник, сообщает Укринформ.

«Количество министерств будет минимизировано. Но мы должны учитывать, что могут быть коалиционные переговоры с партнерами и, соответственно, формат Кабинета министров может меняться с учетом коалиционных договоренностей», — сказал Рябошапка.

Напомним, советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявлял, что команда президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.