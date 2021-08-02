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Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом

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Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский уже два раза лично встречался с экс-судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом, который был похищен в Молдове в апреле 2021 года.

«По некоторой информации он (Зеленский — Ред.) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно», — сообщил Рябошапка в эфире телеканала «Прямой».

Как сообщалось, Николай Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным местной прессы, он обещал вынесение «нужного решения» в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли — не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны.

Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт. Он въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Украине ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Чаус был похищен неизвестными 3 апреля в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно. Однако он несколько раз выступал в интернет с видеообращениями к своей супруге. Чаус заявил, что его «никто не похищал, и находится в безопасности».

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30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области.

Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

Николай Чаус, Руслан Рябошапка
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