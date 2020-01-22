Молдова официально отказала Украине в выдаче осужденного бизнесмена Платона

Генеральная прокуратура Молдовы отклонила запросы из Украины и России о выдаче бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

«Генеральная прокуратура Молдовы оповестила власти Украины и Российской Федерации о невозможности удовлетворить просьбу о возвращении подсудимого Вячеслава Платона на территорию Украины и, соответственно, об экстрадиции указанного лица в Российскую Федерацию», — отмечается в документе. Авторы документа пояснили причины такого решения. «У Платона есть гражданство Молдовы, он отбывает уголовное наказание, а также фигурирует в других делах, которые находятся в процессе. Без него могут быть нарушены разумные сроки расследования и, как следствие, ущемлены права и интересы потерпевших сторон», — уточнили там.

Платон был приговорен молдавским судом по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег, а также по делу о попытке коррумпировать правоохранителей. Бизнесмена экстрадировали в Молдову в августе 2016 года с территории Украины, где тот проживал по украинскому паспорту на другое имя. Его задержали спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете.

Платон утверждает, что лайнер за ним отправил бывший партнер по бизнесу, экс-лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк. По его словам, такая оперативность в экстрадиции связана с тем, что молдавскому олигарху оказал услугу его другой партнер по бизнесу — бывший президент Украины Петр Порошенко.

В декабре прошлого года генпрокурор Руслан Рябошапка заявил об отмене решения о передаче Платона и попросил молдавских коллег вернуть его в Киев. Со своей стороны, Генпрокуратура РФ направила в Кишинев запрос об экстрадиции Платона, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за совершенные на территории страны тяжкие преступления.