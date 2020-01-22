В Кремле заявили, что Зеленский просил о встрече с Путиным

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на форуме в Израиле не исключена, но вряд ли будет продолжительной. Из Киева в Москву уже поступил запрос на встречу двух лидеров, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает РБК.
«Запросы поступали, в том числе от президента Зеленского. Никто никому не отказывал, но с учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны», — сказал Ушаков.
Он объяснил, что на форуме ожидается «очень насыщенная программа» и времени «нет физически». Встречи лидеров, если они и состоятся, будут «только на ногах и носить весьма краткий характер».
Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Израиле с 23 по 24 января. На него приглашены несколько мировых лидеров, помимо президентов России и Украины это главы США, Франции, Великобритании и Германии. На форум был приглашен и президент Польши Анджей Дуда, однако он от визита отказался. По одной из версий, это было связано с нежеланием встречаться с Владимиром Путиным.
В Киеве ранее сообщили, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не запланирована. В Офисе президента заявили, что если встреча и состоится, она может быть посвящена лишь вопросу освобождения удерживаемых лиц.
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