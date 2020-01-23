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Путин снова рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

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Путин снова рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

Трагедия блокады для Владимира Путина «не пустой звук», заявил президент РФ, выступая в Израиле на церемонии открытия памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

«Факты, отражающиеся в документах, ужасают. Но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди», — рассказал Путин, которого цитируют российские СМИ.

«Для меня это не пустой звук, знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге — среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — добавил он.

В завершение своего выступления Путин поблагодарил за открытие памятника и выразил надежду на то, что тот останется на века.

В 2012 году на встрече с ветеранами, пережившими блокаду Ленинграда, занимавший тогда пост главы правительства России Путин уже рассказывал, что его старший брат похоронен на Пискаревском кладбище.

После этого в 2015 году журнал «Русский пионер» опубликовал написанную Путиным колонку, в которой рассказал о воспоминаниях своих переживших блокаду родителей и также упомянул погибшего брата.

«У них был маленький ребенок, три годика ему было. А голод же, блокада... А потом и ребенка у нее забрали. Делали это, как она потом повторяла, в явочном порядке с целью спасения малолетних детей от голода. Собирали в детские дома для последующей эвакуации. Родителей даже не спрашивали. Он там заболел — мама говорила, что дифтеритом, — и не выжил. И им не сказали даже, где он был захоронен. Они так и не узнали», — писал Путин.

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В декабре 2019 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин рассказал, что добровольцы из поисковых отрядов нашли могилу его брата, погибшего во время блокады Ленинграда.

Владимир Путин, блокада
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