Великобритания удалит трезубец из пособия про экстремистов

Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

«Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью «Украинский трезубец (националистический)».

На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.