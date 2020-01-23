Великобритания удалит трезубец из пособия про экстремистов

Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.
«Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», — говорится в сообщении.
Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.
«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!», — говорится в сообщении посольства.
Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью «Украинский трезубец (националистический)».
На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.
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