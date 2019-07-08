Зеленский озвучил условие снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.
«Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные предприятия», — сказал он.
Напомним, в середине июня представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма также заявлял, что Киев готов рассмотреть снятие блокады только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.
При этом российский президент Владимир Путин обвинял Зеленского в том, что его действия расходятся с предвыборными обещаниями урегулирования конфликта на Донбассе. Путин считает, что минские соглашения предусматривают отмену экономической блокады региона.
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