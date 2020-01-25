SkyUp будет летать на острова Греции

Авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил об открытии новых рейсов из ряда областных центров Украины на греческие острова Крит, Корфу и Закинф.
Как сообщается на сайте компании, в частности, рейсы на Крит планируются из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова, на Корфу и на Закинф — только из Киева.
Ожидается, что первые перелеты из Киева на Крит состоятся в конце апреля — в субботу и воскресенье, через месяц — в режиме 5 раз в неделю.
Рейсы из Львова планируются со 2 мая, из Запорожья — с 3 мая один раз в неделю, с 28 мая — дважды в неделю, из Одессы — с 19 мая по вторникам, из Харькова — с 2 мая один раз в неделю, с 27 мая — дважды в неделю.
Рейсы на Корфу планируются с 30 мая, на Закинф — с 31 мая.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016