SkyUp будет летать на острова Греции

Авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил об открытии новых рейсов из ряда областных центров Украины на греческие острова Крит, Корфу и Закинф.

Как сообщается на сайте компании, в частности, рейсы на Крит планируются из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова, на Корфу и на Закинф — только из Киева.

Ожидается, что первые перелеты из Киева на Крит состоятся в конце апреля — в субботу и воскресенье, через месяц — в режиме 5 раз в неделю.

Рейсы из Львова планируются со 2 мая, из Запорожья — с 3 мая один раз в неделю, с 28 мая — дважды в неделю, из Одессы — с 19 мая по вторникам, из Харькова — с 2 мая один раз в неделю, с 27 мая — дважды в неделю.

Рейсы на Корфу планируются с 30 мая, на Закинф — с 31 мая.