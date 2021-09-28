Из-за землетрясения на Крите пострадали 20 человек

В результате мощного землетрясения на Крите погиб один человек, пострадали еще 20 человек.
Об этом сообщает The Guardian.
Жертвой стал 65-летний строитель, работавший в церкви в Аркалохоре, когда на него обрушилась крыша.
Местные СМИ сообщают, что сотни домов были повреждены, возникли оползни горных пород.
Неподалеку от эпицентра землетрясения, который находился в 78 километрах от столицы Ираклиона, было объявлено чрезвычайное положение, тысячи людей вынуждены ночевать в гостиницах и палатках.
Представители органов гражданской защиты начали устанавливать для жителей, чьи дома были повреждены, палатки общей вместимостью до 2500 человек. Пожарная служба отправила на Крит 30 своих сотрудников с поисковыми собаками и специализированным спасательным оборудованием. Все подразделения аварийного реагирования и пожарные службы на Крите были приведены в состояние общей боевой готовности.
Сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс описал подземные толчки как самые мощные, которые всколыхнули Крит с 1959 года.
Напомним, 27 сентября на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6. После этого землетрясения последовало несколько афтершоков магнитудой 4,6 и 4,5.
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