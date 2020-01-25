В Китае из-за вируса останавливают междугородное автобусное сообщение

Власти Пекина с 26 января приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса. Об этом сообщает Beijing News со ссылкой на департамент транспорта столицы КНР.
Ранее власти Китая закрыли доступ в город Ухань. В городе приостановили работу метро, вокзал и аэропорт, междугородним автобусам запретили проезд через него. Теперь, чтобы покинуть Ухань, необходимо иметь специальный пропуск. Кроме того, выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в китайском городе Хуанган.
Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части страны. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 41 человек, а количество заболевших превысило 1300 человек. Помимо КНР случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.
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