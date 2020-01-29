Atlantic Council: Путин готовит новую стратегию по Украине?

Казалось бы, те многочисленные кадровые изменения, о которых недавно объявил российский президент Владимир Путин, не имеют особого значения. Однако когда появились сообщения о том, что Путин убрал своего основного возмутителя спокойствия Владислава Суркова с должности главного куратора политики в отношении Украины, заменив его на надежного решателя проблем Дмитрия Козака, возникли первые признаки того, что в этой политике грядут крупные изменения.

С 2014 года руководство российской агрессией против Украины осуществляется из путинского кабинета. Вначале главной движущей силой этой агрессии были его личные советники по Евразии Сурков и Сергей Глазьев. Сурков занимался политикой, а Глазьев экономическими делами.

После оккупации Крыма в марте 2014 года США и Евросоюз внесли этих людей в санкционные списки, где они заняли одно из первых мест. В августе 2016 года Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи бесед, которые не оставили и тени сомнений в том, что эти люди сыграли центральную роль в нападении России на Украину.

В ноябре 2015 года Глазьев передал свои экономические обязанности на оккупированном востоке Украины заместителю премьер-министра Дмитрию Козаку. Козак юрист и один из давних соратников Путина по Санкт-Петербургу. Между тем, ответственность за принятие повседневных экономических решений взял на себя заместитель министра экономического развития России.

В то время Кремль хотел остановить хаос и снизить уровень бедности на оккупированной восточной Украине, а российским государственным органам дать минимум обязанностей по управлению этим регионом. В отличие от Крыма, оккупированная восточная Украина совершенно не интегрирована в российское государство.

После этих изменений Глазьев еще несколько лет проработал путинским советником по Евразии, но теперь он уже занимался главным образом евразийской экономической интеграцией. Со временем Путин назначил его министром Евразийского экономического союза, и на этой должности Глазьев остается по сей день.

Сурков отвечал за оккупированную восточную Украину и ее политику с 2014 года вплоть до своей отставки 25 января 2020 года. Он наиболее известен как автор путинской системы авторитарной клептократии под названием «суверенная демократия». Сурков осуществлял жесткий политический контроль Кремля над так называемыми «народными республиками» Донецка и Луганска. Всякий раз, когда на оккупированном востоке Украины случались знаковые убийства или изменения в руководстве, сообщалось о присутствии там Суркова.

Поскольку этот человек обрел репутацию злого гения, извлекающего выгоду из хаоса и беззакония, многие с чувством облегчения восприняли новость об уходе Суркова с государственной службы. Его уход объяснили «изменениями в политике в отношении Украины». В характерной для него неординарной манере Сурков объявил, что будет месяц медитировать.

По общему убеждению, Сурков был настолько одиозной фигурой, что у Путина было множество причин для его отставки. По некоторым данным, его звезда начала закатываться в 2012 году, когда Путин убрал его с должности первого заместителя главы администрации по вопросам внутренней политики, заменив Вячеславом Володиным. По имеющейся информации, Путин считал Суркова слишком близким к Дмитрию Медведеву человеком.

Тем не менее, слухи об уходе Суркова ходили постоянно, но он появлялся снова и снова на волне какого-нибудь очередного кризиса. Важно то, что последние новости о кризисном управлении Суркова пришли из оккупированной Россией грузинской Абхазии, где две недели тому назад из-за народных протестов был вынужден уйти в отставку назначенный Кремлем «президент».

Вероятный сменщик Суркова Дмитрий Козак близок с Путиным много лет. Он занимал немало важных постов и никогда не впадал в немилость. Как юрист он от имени Путина курировал конституционные и международные правовые вопросы. До последних кадровых перестановок Козак занимал пост заместителя премьер-министра по региональным делам, и по этой причине отвечал за экономическое управление на оккупированных Россией территориях по всему бывшему Советскому Союзу.

24 января Козак был назначен на новую должность заместителя главы президентской администрации. На этом посту он будет предположительно отвечать за все вопросы, связанные с бывшим Советским Союзом. Это существенное повышение. В правительстве есть девять заместителей премьер-министра, а в администрации только три заместителя руководителя, и они намного ближе к Путину.

Ключевое отличие Козака от Суркова состоит в том, что Сурков обычно создавал проблемы, а не решал их. Козака же Путин часто отправлял решать разные трудные задачи, или, по крайней мере, стабилизировать ситуацию. Самым знаменитым проектом Козака, имеющим отношение к замороженным конфликтам Кремля, стал его план от 2003 года по молдавскому Приднестровью. Суть этого плана (в итоге он не удался) заключалась в далеко идущей федерализации Молдавии и в сохранении на ее территории значительной российской военной группировки, которая могла сделать государство неуправляемым и лишить его суверенитета. Он также занимался вопросами интегрирования экономик оккупированных Россией территорий в российскую экономику.

Назначение Козака может свидетельствовать о предстоящих переменах в кремлевской политике в отношении Украины. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что с уходом Суркова эта политика претерпит изменения, однако многие предпочли увидеть в этом подтверждение прямо противоположного. Путин уже неоднократно контактировал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Возможно, что теперь он активизирует свои дипломатические усилия.

Не исключено, что появится новая версия плана Козака, но на сей раз для оккупированной восточной Украины. Есть и другой вариант: Козака могли назначить для того, чтобы он занялся включением этого региона в состав России. В любом случае политика Кремля в отношении восточной Украины наверняка претерпит изменения.

Автор — экономист и политолог Андерс Аслунд.

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