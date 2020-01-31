Евроколея Львов-Польша сможет перевозить 600 тысяч пассажиров в год

Строительство евроколеи от станции Скнилов на окраине Львова к государственной границе с Польшей (ст. Мостиска) позволит увеличить пассажиропоток в этом направлении до 634 тыс. пассажиров в год за счет следования трех поездов ежедневно.

Такие данные приводятся в «Инвестиционном атласе», обнародованном на сайте Кабмина.

Сообщается, что строительство евроколеи сократит время таможенного контроля до четырех часов, а также предоставит доступ железнодорожным предприятиям ЕС к железнодорожной сети «Укрзализныци».

Ориентировочная стоимость проекта — 20,8 млн долл, ожидаемое время реализации — 2021 год.

Кроме того, в «Инвестиционном атласе» также говорится о проекте модернизации и электрификации железнодорожного направления Ковель — Ягодин — госграница.

Ориентировочная стоимость проекта — 54,2 млн долл, ожидаемое время реализации — 2024-й год.

В случае реализации указанного проекта за счет двух ежедневных поездов пассажирский трафик здесь рассчитывают увеличить до 315 тыс. человек в год.

Ранее занимавший пост главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов сообщал, что УЗ намерена построить евроколею от станции «Скнилов» до госграницы за 2020 год. По его словам, также в планах между «Скниловом», аэропортом и львовским ж/д вокзалом запустить экспресс.