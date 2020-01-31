Кабмин собирается передать в концессию «Киев-Пассажирский» и еще 6 вокзалов

Правительство Украины планирует передать в концессию семь железнодорожных вокзалов, включая центральный столичный вокзал «Киев-Пассажирский», об этом говорится в «Инвестиционном атласе Украины», обнародованном Кабинетом министров Украины.
Ожидается, что в концессию сроком на 20 лет помимо «Киев-Пассажирского» будут также переданы Харьковский ж/д вокзал, вокзал Хмельницкого, Винницы, Днепра, Николаева и Чопа.
Согласно слайду «Инвестиционного атласа», вокзал «Киев-Пассажирский» ежегодно обслуживает 23,5 млн пассажиров, общая его площадь составляет 407 тыс. кв. м, общая арендная площадь — 236 тыс. кв. м.
На Харьковском вокзале ежегодно обслуживается 5,7 млн пассажиров, его общая площадь составляет 2410 кв. м, на вокзале Хмельницкого — 1,6 млн пассажиров (8700 кв. м). На вокзале Винницы (6071 кв. м) ежегодно обслуживается 1,3 млн пассажиров, Днепра (9802 кв.м) и Николаева (7400 кв.м.) — по 1,2 млн пассажиров, Чопа (7100 кв.м.) — 0,08 млн пассажиров.
Как сообщалось, в середине октября 2019 года Мининфраструктуры согласовало перечень из семи железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию, в частности речь шла о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.
В планах АО «Укрзализныця» сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 года — начале 2021 года.
По мнению ранее занимавшего пост главы УЗ Евгения Кравцова, с одной стороны, это поможет привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой — железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, концессией центрального киевского ж/д вокзала на ряду с другими инвесторами интересуется инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ), построившая самый высокий небоскреб в мире «Бурж-Халифа».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016