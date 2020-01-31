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Кабмин собирается передать в концессию «Киев-Пассажирский» и еще 6 вокзалов

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Кабмин собирается передать в концессию «Киев-Пассажирский» и еще 6 вокзалов

Правительство Украины планирует передать в концессию семь железнодорожных вокзалов, включая центральный столичный вокзал «Киев-Пассажирский», об этом говорится в «Инвестиционном атласе Украины», обнародованном Кабинетом министров Украины.

Ожидается, что в концессию сроком на 20 лет помимо «Киев-Пассажирского» будут также переданы Харьковский ж/д вокзал, вокзал Хмельницкого, Винницы, Днепра, Николаева и Чопа.

Согласно слайду «Инвестиционного атласа», вокзал «Киев-Пассажирский» ежегодно обслуживает 23,5 млн пассажиров, общая его площадь составляет 407 тыс. кв. м, общая арендная площадь — 236 тыс. кв. м.

На Харьковском вокзале ежегодно обслуживается 5,7 млн пассажиров, его общая площадь составляет 2410 кв. м, на вокзале Хмельницкого — 1,6 млн пассажиров (8700 кв. м). На вокзале Винницы (6071 кв. м) ежегодно обслуживается 1,3 млн пассажиров, Днепра (9802 кв.м) и Николаева (7400 кв.м.) — по 1,2 млн пассажиров, Чопа (7100 кв.м.) — 0,08 млн пассажиров.

Как сообщалось, в середине октября 2019 года Мининфраструктуры согласовало перечень из семи железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию, в частности речь шла о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

В планах АО «Укрзализныця» сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 года — начале 2021 года.

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По мнению ранее занимавшего пост главы УЗ Евгения Кравцова, с одной стороны, это поможет привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой — железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, концессией центрального киевского ж/д вокзала на ряду с другими инвесторами интересуется инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ), построившая самый высокий небоскреб в мире «Бурж-Халифа».

вокзал, УЗ, концессия
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