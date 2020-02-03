Торги на биржах Китая открылись обвалом из-за коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
К 05:45 по Киеву индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.
На Гонконгской фондовой бирже в начале торгов тоже произошло снижение. Индекс Hang Seng — важнейший гонконгский индес — сократился на 191 пункт до 26159.
Стоимость акций китайских компаний, торгующихся на гонконгской бирже, 31 января снизилась на 6,7%, достигнув самого низкого значения с февраля 2018 года. Как писала Financial Times, поводом для этого стало растущее число смертей из-за распространяющегося из Китая коронавируса. Беспокойство инвесторов, отмечает газета, усилило то, что количество жертв нового заболевания превысило число погибших от острого респираторного синдрома SARS в 2002-2003 году.
Вспышка коронавируса началась с конца декабря прошлого года. Вирус обнаружили в городе Ухань (провинция Хубэй). К 3 февраля, по данным Национального комитета по здравоохранению КНР, вирусом заразились 17 тыс. 205 человек, в результате заболевания 361 человек погиб. Инфицированные есть в других азиатских странах, а также в США, Австралии, Канаде и России.
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