Мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай

Авиакомпании разных стран мира объявили, что в связи с угрозой распространения коронавируса приостанавливают или сокращают полеты в Китай.

В частности, полностью отказались от перелетов в КНР южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, количество рейсов по китайскому направлению сократили такие авиакомпании как Air Canada, американская United Airlines, гонконгская Cathay Pacific Airways.

Ранее в среду также стало известно, что British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

Почти 9% запланированных в/из Китая перелетов были отменены в период с 23 по 27 января, свидетельствуют результаты анализа полетных данных, проведенные Cirium.

По данным министерства транспорта КНР, внутренние поездки упали на 7,4% в преддверии и во время празднования Нового года по китайскому календарю (с 10 по 28 января).

По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2% (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 — за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).