Фонд создателя Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового вируса

Благотворительный фонд Джека Ма, создателя компании Alibaba, пожертвовал $14,4 млн на ускорение разработки вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщает китайское финансовое издание JRJ.
Из этой суммы $2,8 млн пойдет Китайской академии наук для поддержания ее текущих исследований, остальные деньги будут вложены в разработки китайских и зарубежных ученых по лечению нового коронавируса.
Alibaba Group также заявила, что предоставит технические ресурсы государственным научно-исследовательским учреждениям для разработок лекарственных препаратов, помогающих бороться с новым вирусом, утверждает китайское издание Sina.
Ранее информационное издание China Daily сообщало, что Alibaba Group пожертвовала $144 млн на медицинское оборудование и лекарства для провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.
Также, по информации китайского издания TechWeb, компания Xiaomi пожертвовала $1,4 млн Уханьской благотворительной федерации, а также ряду больниц города Ухань.
Число зараженных пневмонией, которую вызывает новый тип вируса, по данным китайских властей, достигло 6 тыс. человек. С начала вспышки заболевания скончались 132 человека.
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