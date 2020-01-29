Фонд создателя Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового вируса

Благотворительный фонд Джека Ма, создателя компании Alibaba, пожертвовал $14,4 млн на ускорение разработки вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщает китайское финансовое издание JRJ.

Из этой суммы $2,8 млн пойдет Китайской академии наук для поддержания ее текущих исследований, остальные деньги будут вложены в разработки китайских и зарубежных ученых по лечению нового коронавируса.

Alibaba Group также заявила, что предоставит технические ресурсы государственным научно-исследовательским учреждениям для разработок лекарственных препаратов, помогающих бороться с новым вирусом, утверждает китайское издание Sina.

Ранее информационное издание China Daily сообщало, что Alibaba Group пожертвовала $144 млн на медицинское оборудование и лекарства для провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.

Также, по информации китайского издания TechWeb, компания Xiaomi пожертвовала $1,4 млн Уханьской благотворительной федерации, а также ряду больниц города Ухань.

Число зараженных пневмонией, которую вызывает новый тип вируса, по данным китайских властей, достигло 6 тыс. человек. С начала вспышки заболевания скончались 132 человека.