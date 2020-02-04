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В Кабмине придумали как решить проблему с заоблачными зарплатами чиновников

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В Кабмине придумали как решить проблему с заоблачными зарплатами чиновников

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП.

«Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь», — сказал Дубилет в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам министра, на данный момент уже создана презентация с описанием новой архитектуры зарплат, и теперь он ждет, когда премьер-министр и президент дадут на это предложение свою резолюцию.

На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен, и от выполнения каких KPI зависеть, Дубилет отметил, что по каждой должности свои подходы.

«Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое — это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах», — добавил министр.

Кроме того, он сообщил, что одно из предложений, которое он подал премьеру и президенту, о том, чтобы для руководителей областных государственных администраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

Министр также отметил, что в правительстве пока дискутируют, какой должен быть баланс между окладами чиновников и переменной частью зарплаты.

«Тут нет правильного ответа. Например, когда я занимался бизнесом, то всегда считал, что чем больше переменная часть, тем лучше, потому что у тебя больше инструментов для мотивации человека. С дугой стороны, например, европейский опыт говорит о том, что должна быть фиксированная часть больше, а переменная меньше, если не ошибаюсь 70/30 считается оптимальным соотношением. Мы найдем какой-то баланс», — отметил Дубилет.

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Что касается зарплат в госкомпаниях, то, по его словам, вопрос еще также обсуждается.

«Ключевая идея, чтобы это было рыночно. То есть, мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, потому что в госсекторе ты должен получать меньше, чем рынок. Это все предварительные сырые мысли, у нас идет дискуссия, посмотрим», — заявил министр.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

зарплаты, Дмитрий Дубилет
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