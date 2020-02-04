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Евростат обнародовал данные о минимальных зарплатах в странах ЕС

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Евростат обнародовал данные о минимальных зарплатах в странах ЕС

Наименьшая минимальная заработная плата в странах Евросоюза составляла в начале 2020 года 312 евро, а наибольшая — 2142 евро.

Данные о минимальных зарплатах обнародовал Евростат.

«Месячная минимальная заработная плата, как правило, ниже 600 евро — на востоке, и более 1 500 евро — на северо-западе ЕС», — сообщает Евростат.

Так, в январе 2020 году Болгария имела самую низкую в ЕС валовую минимальную заработную плату — 312 евро. Девять государств, расположенных преимущественно на востоке ЕС, имели минимальную заработную плату от 400 евро до 600 евро в месяц. В частности, в Латвии она составляла 430 евро, в Румынии — 466 евро, Венгрии — 487 евро, Хорватии — 546 евро, Чехии — 575 евро, Словакии — 580 евро, Эстонии — 584 евро, Литве — 607 евро и Польши — 611 евро.

В пяти государствах-членах, расположенных преимущественно на юге ЕС, минимальная заработная плата составляла от 700 евро до чуть более 1000 евро в месяц. В частности, в Португалии — 741 евро, Греции — 758 евро, на Мальте — 777 евро, Словении — 941 евро и Испании — 1050 евро.

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Еще в семи государствах-членах, которые расположены на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц во Франции — 1 539 евро, Германии — 1584 евро, Бельгии — 1594 евро, Нидерландах — 1636 евро, Ирландии — 1656 евро и Люксембурге — 2142 евро.

Минимальная заработная плата существует в 21 стране ЕС, кроме Дании, Италии, Кипра, Австрии, Финляндии и Швеции.

Напомним, минимальная зарплата в Украине по состоянию на 1 января 2010 года составила 4723 грн (170,6 евро — ред.).

ЕС, зарплаты
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