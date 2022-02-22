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Гендиректор «Укроборонпрома» Гусев получил 420 тыс. гривен зарплаты за январь

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Гендиректор «Укроборонпрома» Гусев получил 420 тыс. гривен зарплаты за январь

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев получил 420 199 гривен заработной платы за январь. Об этом говорится в ответе «Укроборонпрома» на запрос Українських Новин.
Согласно ему, оклад гендиректора «Укроборонпрома» в январе составил 398 590 гривен.

Также Гусеву начислены доплата за научную степень кандидата экономических наук, надбавка за работу в условиях режимных ограничений и индексация заработной платы, однако конкретные суммы не указываются.

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После удержания налогов и сборов в сумме 101 787 гривен гендиректор «Укроборонпрома» получил 420 199 гривен зарплаты.

Как сообщалось, гендиректор «Укроборонпрома» Гусев получил 417,3 тыс. гривен зарплаты за декабрь 2021 года.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом предприятия государственного концерна «Укроборонпром» увеличили производство вооружения, военной техники и другой продукции на 24,2%, или на 7,6 млрд гривен до 39 млрд гривен.

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В начале октября Президент Владимир Зеленский одобрил реорганизацию концерна «Укроборонпром» путем преобразования его из государственного унитарного коммерческого предприятия в акционерное общество.

Укроборонпром, зарплаты, Юрий Гусев
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