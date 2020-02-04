Рейтинг «Слуги народа» за месяц снизился на 6%

Рейтинг партии «Слуга народа» снизился до 42%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«Партию „Слуга народа“ готовы поддержать 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. За партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“ готовы отдать свои голоса — 13,5% опрошенных, за „Европейскую солидарность“ — 9,5%, „Батькивщину“ — 8,1%. Поддержка других партий — ниже 4%. Тех, кто не определился — около 16%», — говорится в данных опроса опубликованных во вторник на сайте группы «Рейтинг».

Опрос проводился с 22 по 26 января 2020 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено 2,5 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.

В декабре 2019 года группа проводила похожий опрос, тогда партию «Слуга народа» были готовы поддержать почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.