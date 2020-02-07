Глава Credit Suisse уходит в отставку из-за скандала

Совет директоров Credit Suisse Group единогласно принял отставку Тиджана Тиама. Он покинет пост гендиректора финансовой группы 14 февраля, после оглашения результатов работы компании в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Credit Suisse.

Отставке Тиама предшествовало несколько начавшихся осенью прошлого года скандалов со слежкой за бывшими сотрудниками банка.

«Мне не было известно о наблюдении за двумя бывшими коллегами. Это, несомненно, вызвало у Credit Suisse беспокойство и тревогу. Я сожалею, что такое случилось», — заявил Тиам.

Как пишет Bloomberg, речь идет о банкире Икабре Хане, который ушел к конкурентам Credit Suisse — UBS Group AG, о главе кадровой службы банка Петере Горке, а также о неком сотруднике Credit Suisse из США. В первых двух случаях обвинили операционного директора Credit Suisse Пьера-Оливье Буэ, близкого подчиненного Тиама, и в октябре 2019 года он ушел в отставку. Расследование пришло к выводу, что гендиректор не знал об организованной Буэ слежке.

Хан был амбициозен и хотел повышения по карьерной лестнице в Credit Suisse, но был недоволен Тиамом. Отношения ухудшились, когда он купил дом по соседству со своим начальником и начал там ремонт, сообщает The Guardian. Оба спорили и конфликтовали: Тиам негодовал из-за шума от ремонтных работ, а Хан — из-за деревьев на участке начальника, загораживающих вид на озеро. Они жаловались друг на друга председателю совета директоров банка.

Новым гендиректором Credit Suisse Group станет Томас Готтштейн, гендиректор швейцарского подразделения банка. Он работает в банковской сфере свыше 30 лет, в том числе более 20 лет в Credit Suisse.