Credit Suisse заранее продал свою долю в близком к дефолту китайском гиганте Evergrande

Швейцарский банк Credit Suisse в конце 2020 года продал свою долю акций в китайской девелоперской компании Evergrande Group. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает источник издания, у Credit Suisse появились сомнения в отношении Evergrande Group три года назад и в конце 2020 года банк решил продать свой пакет акций в компании.

Как отмечает газета, Credit Suisse являлся одним из основных партнеров Evergrande и предоставлял финансовые гарантии для проведения крупных сделок китайского застройщика. В частности, швейцарский банк разместил бонды шэньчжэньской компании на сумму $4,6 млрд. Однако в последние два года банк не размещал бумаг Evergrande в связи с обеспокоенностью финансовым положением компании.

Evergrande Group — одна из крупнейших девелоперских компаний КНР. Объем ее долговых обязательств достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства.