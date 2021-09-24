Credit Suisse заранее продал свою долю в близком к дефолту китайском гиганте Evergrande

Швейцарский банк Credit Suisse в конце 2020 года продал свою долю акций в китайской девелоперской компании Evergrande Group. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает источник издания, у Credit Suisse появились сомнения в отношении Evergrande Group три года назад и в конце 2020 года банк решил продать свой пакет акций в компании.
Как отмечает газета, Credit Suisse являлся одним из основных партнеров Evergrande и предоставлял финансовые гарантии для проведения крупных сделок китайского застройщика. В частности, швейцарский банк разместил бонды шэньчжэньской компании на сумму $4,6 млрд. Однако в последние два года банк не размещал бумаг Evergrande в связи с обеспокоенностью финансовым положением компании.
Evergrande Group — одна из крупнейших девелоперских компаний КНР. Объем ее долговых обязательств достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства.
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