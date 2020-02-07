Instagram теперь подсказывает пользователям, от кого отписаться

Социальная сеть Instagram создала категории в разделе Following, делящие подписки пользователя на те, которые наиболее часто показываются в ленте и те, с которыми он взаимодействует меньше всего. Это поможет отписаться от ненужных профилей. Об этом сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор компании Адам Моссери.

«Мы хотим упростить управление учетными записями в Instagram, чтобы лента лучше отражала ваши текущие интересы», — приводит TechCrunch слова представителя соцсети.

Кроме того, как отмечается, это позволит Instagram увеличить число просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше постов, которые побуждают закрыть приложение, а, следовательно, продолжат листать ленту.