В Нью-Йорке выставили специальную квартиру для селфи

В Нью-Йорке появилась специальная квартира для фото в Instagram: ее можно арендовать только для фотосессий, жить в ней нельзя.

Пентхаус площадью 223 квадратных метров открыт в историческом районе Сохо в Манхэттене, сообщает Village. Месячная арендная ставка для этой квартиры составила 15 тысяч долларов, но в нем никто не живет — интерьеры используют исключительно для снимков.

В квартире высокие деревянные потолки и выход на крышу, белые стены и розовый диван. Библиотека укомплектована книгами, однако внимание уделено не содержанию, а внешнему виду.

Авторы идеи говорят, что многие Instagram-знаменитости вынуждены заказывать гостиничные номера в Нью-Йорке, чтобы сделать фото в хороших интерьерах, а некоторые и вовсе используют для этого мебельные магазины, поэтому и пришло решение создать пространство для хороших снимков и «лайфстайловых домашних моментов».

Сообщается, что популярные в Instagram блогеры уже забронировали квартиру на месяц вперед.