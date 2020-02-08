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Приложение «Дія» уже скачали 800 тысяч украинцев

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Приложение «Дія» уже скачали 800 тысяч украинцев

Почти 800 тысяч украинцев загрузило приложение государственных услуг «Дія» за 2 суток, успешно авторизованных — 667 тысяч, разработчики готовятся к первому миллиону.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Также в хит-параде бесплатных приложений для Apple устройств «Дія» обогнала социальную сеть «TikTok».

«Дія» — первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market.

Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиска App Store, в американском — в первой«, — пишет министр.

Также Федоров привел статистику загрузок:

— 667 401 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки)
— 795 038 уникальных пользователей (те, кто загрузили «Дію» без прохождения авторизации)

Среди уникальных:

— 486 305 пользователей Android
— 310 914 пользователей iOS
+
— 359 567 подтянутых удостоверений с фото
— 295 788 подтянутых техпаспортов

«Реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы», — резюмирует министр.

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Напомним, 6-го февраля приложение государственных услуг онлайн «Дія» стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении «Дія» цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Михаил Федоров, Дія
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