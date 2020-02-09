Количество заразившихся новым вирусом в Южной Корее достигло 27 человек

Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрированы в воскресенье в Южной Корее. Общее число инфицированных в стране достигло 27, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

Все трое зараженных — 51-летний южнокореец, 73-летняя гражданка Южной Кореи, а также 37-летняя китаянка — члены одной семьи. В период с ноября прошлого года по конец января зараженные гражданин Южной Кореи и гражданка КНР находились в китайской провинции Гуандун. В настоящее время инфицированные отправлены в инфекционную больницу, где находятся в изоляции.

Напомним, что согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 810 человек умерли.