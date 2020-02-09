Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса

Гонконгский актер Джеки Чан заявил, что подарит 1 млн юаней (около $143 тыс.) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет The Straits Times со ссылкой на официальный аккаунт актера в социальной сети Weibo.
65-летний Чан написал, что наука и технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину от коронавируса.
Звезда боевиков выразил надежду, что его намерение не будет неправильно истолковано. «Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью», — написал Джеки Чан.
По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению, в КНР коронавирусом 2019-nCoV заражены уже более 37 тыс. человек. Погибли 811 человек в материковом Китае и двое за его пределами.
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