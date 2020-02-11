Зеленский рассчитывает на снижение ставки по ипотеке до 10%

Президент Украины Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.
«Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Глава государства подчеркнул, что удешевление ипотеки — эта одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.
Зеленский добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное гражданами Украины за рубежом.
«Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше — чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство», — отметил президент.
Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Минфину и Нацбанку.
«Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать», — сказал глава государства.
Согласно Отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн. В то же время на рынке были предложения по сниженной ставке по кредитам до пяти лет.
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