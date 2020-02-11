Зеленский прокомментировал обыски у журналистов «1+1»

Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала «1+1» бизнесменом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками Службы безопасности Украины у журналистов проекта «Деньги» по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

«У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, — плюс один, один плюс один», — сказал Зеленский с улыбкой в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать», — сказал он.

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что «главный вопрос — кто заказал, второй — кто это сделал, третий — кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел».