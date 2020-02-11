Порошенко не придет на сегодняшний допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник на допрос в Государственное бюро расследований, заявил его адвокат Игорь Головань.

«Некуда приходить. То есть орган, который осуществлял расследование всех дел, где Петр Порошенко свидетель, на сегодняшний день такого управления — первого управления организации досудебных расследований нет, а есть главное следственное управление, но кто им руководит, кто туда входит и поручено ли ему расследование этих дел невозможно установить, ответов на наши запросы нет», — сказал Головань журналистам.

При этом адвокат не смог сообщить, по какому конкретно делу Порошенко был вызван на допрос, поскольку следователи объединили несколько дел в одно.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля подписал указ, которым реорганизовал структуру Госбюро расследований. В частности, в ведомстве появятся главные следователи, оперативные и оперативно-технические управления, управления внутреннего контроля, обеспечения личной безопасности, а также управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Ранее в Госбюро расследований уточнили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.