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Реформа СБУ: Зеленский провел ряд назначений в руководстве спецслужбы

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Реформа СБУ: Зеленский провел ряд назначений в руководстве спецслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве Службы безопасности Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Руслан Баранецкий был уволен с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Обе должности были заняты Сергеем Андрущенко, который до этого занимал должность заместителя главы СБУ.

Кроме того, президент подписал указ об увольнении Василия Малюка с должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Также были уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчука и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Кадровые перестановки президента Украины Владимира Зеленского в Службе безопасности Украины (СБУ) позволят ликвидировать контрабандные схемы в стране и подготовить сотрудников ведомства к старту реформы, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Для президента принципиально значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы, наконец, поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы Службы на этом направлении в последнее время. Также среди ключевых причин — необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона», — заявил Подоляк в комментарии, переданном информационному агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

По словам советника руководителя Офиса президента, «такие кадровые изменения отражают необходимость в эффективной работе СБУ с первого дня проведения реформы».

«Обычно после принятия любого базового закона тратятся еще минимум полгода для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас Служба должна быть готова с первого дня от старта реформы — чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях», — добавил он.

Также Подоляк назвал кадровые решения президента Владимира Зеленского «системным подходом к трансформациям в спецслужбах Украины».

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за проведение скорейшего реформирования Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению», — сказал Зеленский, комментируя подписание ряда указов о кадровых перестановках в руководстве СБУ в понедельник.

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Как отмечается в сообщении, основной целью Главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

При этом, по словам президента, уже сейчас работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений, поскольку государство требует гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач.

«Вторая задача — существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать», — подчеркнул Зеленский.

В сообщении отмечается, что, по экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд грн, и фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.

«Конкретный результат должен быть ощутимым как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов», — отметил Зеленский.

СБУ, Владимир Зеленский
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