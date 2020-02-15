Зеленский похвастался фото с основателем Facebook Цукербергом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Фото с Цукербергом глава государства разместил на странице в Твиттере с подписью: «Сближаем мир. Делаем это вместе!».
Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу, мероприятие продлится до воскресенья. Конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016