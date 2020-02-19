SpaceX уже в 2021 начнет возить в космос туристов

Основанная Илоном Маском частная космическая компания подписала с занимающейся космическим туризмом Space Adventures соглашение, в соответствии с которым до конца 2021 года четверо космических туристов смогут отправиться на орбиту, сообщает портал Space.com со ссылкой на представителей Space Adventures.
Для этого будет использоваться ракета-носитель Falcon 9 и корабль Crew Dragon. Туристы смогут пробыть на орбите до пяти дней. Они не будут стыковаться с Международной космической станцией, а выполнят обзорную экскурсию.
Как заявили в Space Adventures, миссия будет иметь историческое значение, так как сможет побить рекорд высоты полета космического туриста. По словам президента компании Эрика Андерсона, высота полета может вдвое превысить высоту орбиты МКС, которая составляет около 400 км.
Стоимость услуги в компании не называют.
Crew Dragon — разработанный SpaceX пилотируемый космический корабль многоразового использования. Его разработку заказало NASA в 2014 для доставки к МКС грузов и экипажей до четырех человек, а также для возвращения их на Землю.
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