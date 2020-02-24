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Индекс Лондонской биржи тоже падает на фоне эпидемии коронавируса

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Индекс Лондонской биржи тоже падает на фоне эпидемии коронавируса

Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 начал неделю самым быстрым снижением за последние пять месяцев на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике.

К 11:15 (13:15 по Киеву) FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 3,45%, до 7148 пунктов, что стало его самым низким значением с декабря 2019 года. На 3,24%, до 21074 пункта, демонстрирует снижение и индекс FTSE-250.

«С учетом того, что вспышки вызванного коронавирусом заболевания, скорее всего, продолжатся в мире, и на фоне закрытия Ираком и Турцией своих границ с Ираном после того, как там были отмечены случаи заболевания, финансовым рынкам, возможно, уже пора привыкнуть к продолжительным периодам нестабильности на фоне начала глобального изменения в поведении потребителей», — приводит агентство Press Association слова аналитика компании CMC Markets Майкла Хьюсона.

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Активнее всего падают в цене акции бюджетной авиакомпании EasyJet, с начала торгов они потеряли в цене 12,5%. Бумаги международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входит авиакомпания British Airways, подешевели на настоящий момент на 7,22%, туристического оператора TUI — на 8,55%, оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels — на 6,40%.

Аналогичные процессы наблюдаются и на европейских рынках. Основной фондовый индекс Франции теряет на настоящий момент 3,81%, германский Dax — 3,76, итальянский FTSE MIB — 4,86%.

FTSE, коронавирус
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