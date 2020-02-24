Индекс Лондонской биржи тоже падает на фоне эпидемии коронавируса

Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 начал неделю самым быстрым снижением за последние пять месяцев на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике.
К 11:15 (13:15 по Киеву) FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 3,45%, до 7148 пунктов, что стало его самым низким значением с декабря 2019 года. На 3,24%, до 21074 пункта, демонстрирует снижение и индекс FTSE-250.
«С учетом того, что вспышки вызванного коронавирусом заболевания, скорее всего, продолжатся в мире, и на фоне закрытия Ираком и Турцией своих границ с Ираном после того, как там были отмечены случаи заболевания, финансовым рынкам, возможно, уже пора привыкнуть к продолжительным периодам нестабильности на фоне начала глобального изменения в поведении потребителей», — приводит агентство Press Association слова аналитика компании CMC Markets Майкла Хьюсона.
Активнее всего падают в цене акции бюджетной авиакомпании EasyJet, с начала торгов они потеряли в цене 12,5%. Бумаги международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входит авиакомпания British Airways, подешевели на настоящий момент на 7,22%, туристического оператора TUI — на 8,55%, оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels — на 6,40%.
Аналогичные процессы наблюдаются и на европейских рынках. Основной фондовый индекс Франции теряет на настоящий момент 3,81%, германский Dax — 3,76, итальянский FTSE MIB — 4,86%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016