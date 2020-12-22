Еще две китайские компании исключают из индексов FTSE

Индексный провайдер FTSE Russell сообщил об исключении из своих индексов FTSE China A50 Index и FTSE China 50 еще двух китайских компаний, которые попали в санкционный список. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление FTSE Russell.

Один из крупнейших в мире поставщиков товаров для видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology, а также один из ведущих китайских чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) будут исключены из индексов с 7 января 2021 года.

В середине ноября Трамп подписал указ, запрещающий американским инвесторам вкладывать средства в некоторые китайские компании, которые создают угрозу для США и собраны в «черном списке». Американское правительство предполагает, что Китай использует капитал США для «развития и модернизации своих военных, разведывательных и других силовых структур».

По этой причине американцы не смогут покупать акции таких компаний, как Huawei, China Telecom, China Mobile, Sinochem Group, Technology, China Railway Construction Corporation, Inspur Group, Aviation Industry Corporation of China и другие.

Официально запрет вступает в силу 11 января 2021 года. Избавиться от акций и фондов, в которые входят компании из списка, американские инвесторы должны успеть до 11 ноября 2021 года.

С 21 декабря FTSE Russell уже убрал восемь китайских компаний из своих индексов. В список вошли в том числе и строительные компаний China Railway Construction и China Communications Construction.

В начале декабря S&P Dow Jones тоже исключил из своих индексов десять китайских компаний, среди которых были SMIC и Hikvision. В заявлении индексного провайдера решение мотивировалось тем, что приказ о запрете инвестировать в китайские компании из «черного списка» может повлиять на способность участников рынка следовать за индексами акций и облигаций, в состав которых входят бумаги компаний, на которые распространяется приказ.