Европейские фондовые рынки открылись падением

Торги в среду, 18 марта, на европейских биржах открылись снижением. Индекс Лондонской Фондовой биржи FTSE снизился на 3,5% до 5110 пунктов, немецкий индекс DAX снизился также на 3,5% до 8623 пункта на 09:22 по Киеву.

Негативные настроения на глобальных площадках сохраняются из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая и введения новых ограничительных мер по всему миру, рассказали аналитики Нордеа Банка. Со вторника, 17 марта, внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза закрыли на въезд на 30 дней.

Опасения по поводу распространения вируса в мире затмили масштабные меры стимулирования крупнейших центральных банков, направленные на поддержку бизнеса и снижение экономического ущерба от пандемии.