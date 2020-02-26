ГБР создаст специальное управление по расследованию дел Майдана

Государственное бюро расследований (ГБР) приступает к созданию отдельного управления по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в Киеве в 2013 — 2014 годах. Об этом заявила и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

«Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. Одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании дел Майдана. Также это подразделение будет значительно пополнено кадрами», — отметила Венедиктова.

По ее словам, сейчас ГБР расследует 49 уголовных дел Майдана. «Наши следователи уже направили в суд два дела — о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко, дело бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство «майдановцев» бойцу спецподразделения «Омега», — сообщала Венедиктова.

Ранее, 20 февраля, и. о. директора ГБР заявляла, что ведомство намерено привлечь к уголовной ответственности всех виновных в событиях на Майдане. При этом Венедиктова назвала число не только погибших в центре столицы гражданских, но и силовиков, о гибели которых власти ранее молчали. По ее словам, тогда погибли 78 гражданских и 13 милиционеров, но никто до сих пор не знает, кто виновен в этих смертях. В этой связи Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии для участников акций протеста, принятого в феврале 2014 года, поскольку он препятствует расследованию гибели сотрудников правоохранительных органов в тот период и противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса.