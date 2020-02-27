В Южной Корее уже больше 1700 зараженных коронавирусом

По данным Центрального штаба по борьбе с эпидемиями, 13 человек умерли от инфекции, 26 человек выздоровели.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 171 и достигло 1766. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Большинство случаев заражения — 139 — зафиксированы в городе Тэгу и соседней провинции Кёнсан-Пукто. В Сеуле зарегистрирован один инфицированный, во втором крупнейшем городе страны Пусане коронавирус выявлен у троих человек.

Число летальных исходов в Южной Корее достигло 13, при этом 26 человек выздоровели и покинули медучреждения.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.