В Южной Корее уже больше 1700 зараженных коронавирусом

По данным Центрального штаба по борьбе с эпидемиями, 13 человек умерли от инфекции, 26 человек выздоровели.
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 171 и достигло 1766. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Большинство случаев заражения — 139 — зафиксированы в городе Тэгу и соседней провинции Кёнсан-Пукто. В Сеуле зарегистрирован один инфицированный, во втором крупнейшем городе страны Пусане коронавирус выявлен у троих человек.
Число летальных исходов в Южной Корее достигло 13, при этом 26 человек выздоровели и покинули медучреждения.
В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.
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