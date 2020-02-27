В Италии украинка заразилась коронавирусом

МИД Украины подтвердили информацию об обнаружении нового коронавируса у 26-летней украинском, которая работает в Италии.
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев в комментарии «Укринформу».
«В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них — у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой „Спалланцани“» в Риме«, — сказал Погорельцев.
Он добавил, что украинка находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, ее состояние не критическое. Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.
Погорельцев также сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.
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