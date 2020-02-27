Почти две трети украинцев против рынка земли

62% украинцев выступают против введения рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии (КМИС) 21-25 февраля 2020 года.
Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме «за» рынок земли, 62% — «против», еще 18% не принимали бы участия в голосовании.
Как отмечается в результатах исследования, в течение периода ноября 2019 — февраля 2020 года доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% — в декабре, 15% — в феврале.
Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.
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