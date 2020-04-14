Украинцы не поддерживают закон о продаже земли и не хотят денег МВФ

26% украинцев поддерживают голосование Верховной Рады за закон о продаже земли, 60% — не поддерживают, свидетельствуют результаты социсследования «Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране», проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-11 апреля.

«Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% — против продажи земли», — говорится в пресс-релизе КМИС.

32% опрошенных полагают, что сейчас Украине лучше сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), получая новые кредиты; 46% придерживаются иного мнения и считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты.