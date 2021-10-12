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Средняя цена гектара земли в Украине сейчас составляет 33 тысячи гривен

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Средняя цена гектара земли в Украине сейчас составляет 33 тысячи гривен

Средняя цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине на 9 октября 2021 года составляет около 33 тысяч гривен.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции «100 дней земельной реформы: устойчивое развитие», сообщает «Укринформ».

«Если брать общую цифру всех трансакций по землям сельскохозяйственного назначения, то средняя стоимость одного гектара, по состоянию на 9 октября, составляет 43 879 грн. Но, если мы делаем средневзвешенную стоимость одного гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства, то это речь идет о 32 тыс. 857 грн. А если говорим о средневзвешенной стоимости для ведения личного крестьянского хозяйства, речь идет о 33 тыс. грн», — сказал Лещенко.

Он отметил, что разделение по стоимости земли было сделано для лучшего понимания ценообразования на землю сельскохозяйственного назначения.

Ведь, если взять общую массу трансакций по продаже земли сельхозназначения, то средняя цена является более 40 тыс. грн, но здесь учтена стоимость земли в Киевской области свыше 240 тыс. грн за гектар. Очевидно, эта земля не будет использована для сельхозпотребностей. Поэтому были за основу взяты 95% трансакций на рынке земли.

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Впрочем, по словам министра, стоит отметить, что на сегодняшний день земли сельхозназначения в Украине продаются значительно дороже НДО (нормативно-денежная оценка).

«В Украине абсолютно цивилизованная форма рынка земли, нет никакой спешки. У нас на сегодняшний день более 28 тыс. трансакций зарегистрировано публично. Общая площадь трансакций на сегодняшний день чуть больше 70 тыс. га. У нас сегодня рынок земли имеет динамику к росту», — сообщил чиновник.

Он добавил, что поскольку рынок земли растет без особых потрясений, отныне Минагрополитики переходит от ежедневной до еженедельной аналитики рынка.

земля, рынок земли
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