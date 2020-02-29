В Южной Корее еще 219 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось на 219, всего в стране отмечено 3150 случаев заболевания. Об этом в субботу сообщил центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
Ранее власти сообщали о 2931 случае заражения коронавирусом.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016