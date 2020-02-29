Богатейшие люди мира потеряли за неделю $444 млрд

Снижение биржевых индексов по всему миру привело к тому, что за последнюю неделю 500 богатейших человек планеты потеряли $444 млрд, сообщает агентство Bloomberg на основе своих вычислений. Убытки значительно превысили все доходы с начала этого года.
Самые большие потери были у основателя Amazon Джеффа Безоса — $11,9 млрд. $10 млрд потерял глава Microsoft Билл Гейтс, $9 млрд — глава LVMH Бернар Арно.
Среди тех, кто не входит в первую десятку, наибольшие потери зафиксированы у Илона Маска. Он лишился $9 млрд из-за падения акций Tesla.
Bloomberg указывает, что в минусе оказались 80% богатейших людей планеты. Большинство их потерь связано с распространением в мире коронавируса и опасениями экономического спада из-за ситуации в Китае. Напрямую проблемы коснулись руководителя Carnival Corp. Мики Арисона. Именно его компании принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого жертвами вируса стали пять человек. Только за последнюю неделю он лишился $1 млрд.
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