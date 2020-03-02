Антимонопольный комитет открыл дело против «Нафтогаза» за завышенные цены для населения

НАК «Нафтогаз Украины» злоупотреблял монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года, сообщается на сайте Комитета в понедельник.

В АМКУ напомнили, что на «Нафтогаз» возложены специальные обязательства по продаже газа бытовым потребителям (населению). При этом компания устанавливает в этом сегменте рынка цены, основанные на цене газа для промышленности, которые она же и предлагает.

По имеющейся в комитете информации, «Нафтогаз» устанавливал для промышленных потребителей цены выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности по результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» и на европейских хабах с условием доставки газа до границы Украины (NCG).

«Это может свидетельствовать об установлении НАК „Нафтогаз Украины“, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа», — говорится в сообщении.